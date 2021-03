Max, el mejor en prácticas

“Checo” confía en lograr una buena clasificación hoy

Max Verstappen inició la temporada de Fórmula Uno pisando fuerte el acelerador y logró ayer los mejores tiempos en las dos sesiones de práctica del Gran Premio de Bahréin que pondrá en marcha la temporada mañana.

El Red Bull de Verstappen fue .095 segundos más rápido que el McLaren de Lando Norris y 0.235 segundos más rápido que el Mercedes del campeón mundial Lewis Hamilton bajo los reflectores de la pista de Sakhir, ubicada en el desierto.

“Ahora tenemos que demostrar lo que podemos hacer en las pruebas clasificatorias”, dijo Verstappen, quien ha trepado al podio solo tres veces debido al dominio ejercido por Mercedes desde el 2014. “Creo que habrá más viento todavía y será más difícil manejar”.

El Ferrari de Carlos Sainz Jr. terminó con el cuarto registro, delante del compañero de Hamilton, Valtteri Bottas, y de Daniel Ricciardo, el australiano que reemplazó a Sainz Jr. en McLaren.

“Dio la sensación de que todavía no tenemos el equilibrio justo”, dijo Bottas. “Vamos a tener que trabajar si queremos pelear por la “pole” y por la victoria”.

El español Fernando Alonso, que regresa a la categoría en reemplazo de Ricciardo en el equipo Alpine, logró apenas el 15o. tiempo.

El veterano Kimi Raikkonen hizo un trompo con su Alfa Romeo y se estrelló contra un muro, pero no sufrió lesiones y el auto tampoco sufrió destrozos serios.

Verstappen ganó la última carrera de la temporada pasada, apuntándose una victoria convincente en el Gran Premio de Abu Dhabi. El holandés, de 23 años, también logró buenos resultados en la pretemporada, alentando las ilusiones de Red Bull de poder darle pelea a los Mercedes.

“Será duro, pero tenemos una actitud positiva”, dijo Hamilton. “Sabíamos que Red Bull iba a ser rápido. Están arriba por el momento. Los McLaren también pintan bien, me alegro de que estén mejorando”.

Bahréin es la primera de 23 carreras. Es la primera vez que el calendario tiene tantas pruebas.

Hamilton busca su octavo título mundial, que lo dejaría solo al tope de la lista de corredores que más campeonatos ganaron. Actualmente está empatado con Michael Schumacher, cuyo hijo de 22 años Mick Schumacher debuta este año en la F1 con Haas.

“Checo”, satisfecho

En su primer día como piloto del equipo Red Bull, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez se mostró “satisfecho” de haber dado “varios pasos hacia adelante” en la adaptación a su nueva escudería, tras los dos primeros entrenamientos libres.

“Tenía ganas de volver a las carreras y estoy satisfecho hasta ahora de cómo están yendo las cosas”, explicó Pérez.

“Checo”, explicó que fue una jornada de “bastante trabajo”, tanto en simulaciones de vuelta rápida de clasificación como en las de ritmo de carrera.

“Tengo algo de trabajo que hacer en las tandas cortas, porque todavía no siento el coche como me gustaría a una vuelta, todavía tengo que pensar sobre lo que está haciendo, pero en las tiradas largas me encuentro más cómodo y veo que tengo ritmo, así que es positivo”, señaló.

Pérez marcó el sexto mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres y el décimo en la segunda sesión en Baréin.—EFE Y AP