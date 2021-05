Max Verstappen gana el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno

REDACCIÓN DEPORTES.- El holandés Max Verstappen , de la escudería Red Bull, ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco y tomó el liderato en el Mundial de Fórmula Uno, y declaró que, para él, “ganar en Mónaco era un sueño de la infancia".

Verstappen, de 23 años, que con anterioridad nunca había subido al podio en el principado de la Costa Azul, firmó este domingo su victoria en la Fórmula Uno, con la que se convirtió en líder del Mundial, con 105 puntos, cuatro más que el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que este domingo no pasó del séptimo puesto en Mónaco.

“Es algo realmente especial ya de por sí estar por primera vez en el podio aquí. Pero con ganar en Mónaco es algo con lo que soñaba desde que era un niño pequeño“, comentó ‘Mad Max’, que, tras vencer en Imola, Italia, logró este domingo su segundo triunfo de la temporada.

Monaco!!! 🏆 Teamwork brought us this victory. Thank you so much to @hondaracingf1 and @redbullracing for helping me win today and to everyone for the support 🙏🏻 Over the moon with this win, but we are pushing for more. So for now, let’s enjoy this great victory 🍾🇲🇨 #MonacoGP pic.twitter.com/sPcT1ahiS5