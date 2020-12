Mayakoba cumple con el desafío

Se inaugura con éxito la edición 14 del torneo de golf

Aunque de última hora, el número uno del mundo decidió no acudir a la cita, el Mayakoba Golf Classic, el único torneo de PGA que se juega en América Latina, cumplió con el desafío de irse al green en medio de la implacable pandemia de coronavirus que mantiene paralizado al mundo.

Una reunión lejana a los tiempos pasados, en que era una fiesta concurrida y colorida, marcó la apertura oficial de la edición 2020 del torneo, que reparte una bolsa de 7.2 millones de dólares. En el hoyo 18 del campo El Camaleón, algunos de los principales jugadores, con directivos y patrocinadores, participaron en la ceremonia inaugural que presidió Borja Escalona, CEO de RLH Properties, organizador y cuyo mensaje fue emotivo, especialmente ante las condiciones complicadas para montar eventos de esta índole en la era del Covid-19. Muchos torneos de la PGA fueron suspendidos.

El campeón del año pasado, Brandon Todd, recibió un reconocimiento por su logro, pero se llevó las palmas Carlos Ortiz, quien el mes pasado hizo a México volver a meterse a cargar un trofeo de la PGA al ganar en Houston, tras 42 años sin lograrlo. A Ortiz le entregaron igual un reconocimiento por su logro histórico.

Todd y Ortiz, junto con otros jugadores mexicanos, dieron el golpe de salida: Abraham Ancer, Aarón Terrazas, Isidro Benítez y Armando Favela.

Ante la noticia de que Dustin Johnson, el líder de la clasificación del PGA, no estará, se deja a Justin Thomas, el tercero en las listas, y a Todd, como principales favoritos para el torneo que oficialmente tendrá su pistoletazo el jueves, para jugar, todo el fin de semana, en el campo de Mayakoba, a las orillas de la Riviera Maya. Johnson informó a los organizadores que lamenta la decisión tomada de no participar en el torneo. “Estaba muy emocionado por jugar, sin embargo, mi cuerpo y mi mente me están diciendo que debo tomarme un descanso”, de acuerdo con un comunicado difundido por Mayakoba Golf Classic.

Doce jugadores latinoamericanos estaban en la lista de participantes para la edición 14 del torneo, entre un total de 131 golfistas: seis mexicanos, con Ancer, Roberto Díaz, Ortiz, Favela, Terrazas y Christopher Ventura. Siete jugadores del “top 30”, encabezados por Thomas (3) y Brandon Koepka (12).

Hoy se jugará el tradicional torneo Proam.