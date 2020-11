Mazatlán cesa a Juan José Pacho como mánager

Aunque el jueves pasado ganaron y salieron del bache, los Venados de Mazatlán anunciaron el cese del yucateco Juan José Pacho Burgos como su mánager en la Liga Mexicana del Pacífico.

Los Venados, que pusieron su récord en 8-14, no habían comunicado a Pacho de su decisión de despedirlo.

Eso comentó el yucateco al ser consultado por el Diario apenas se filtró la noticia de su salida y que Pablo Ortega, quien era su couch de pitcheo, tomaba las riendas del club.

"No me han comunicado nada al respecto", nos dijo el oxkutzcabense, e igual lo comentó a otros portales que le buscaron. Ya sé del rumor, pero yo no sé nada. No me han comunicado".