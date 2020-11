Mazatlán cesa a Pacho; luego le avisa

Pablo Ortega, su couch de pitcheo, toma el relevo

Aunque el jueves ganaron y salieron momentáneamente del bache en que estaban, los Venados de Mazatlán anunciaron el cese del yucateco Juan José Pacho Burgos como su mánager en la Liga Mexicana del Pacífico.

Los Venados, que pusieron su récord en 8-14 con su triunfo reciente, no habían comunicado a Pacho Burgos de su decisión de despedirlo. Eso comentó el yucateco al ser consultado por el Diario apenas se filtró la noticia de su salida y que Pablo Ortega, quien era su couch de pitcheo, tomaba las riendas del club a partir de ayer.

“No me han comunicado nada al respecto”, nos dijo el oxkutzcabense, e igual lo comentó a otros portales que le buscaron. “Ya sé del rumor, pero yo no sé nada. No me han comunicado”.

Los Venados salieron del sótano con su victoria del jueves ante los Charros de Jalisco, poniéndose medio juego arriba de los Mayos de Navojoa, que se quedaron solos en el último sitio.

El movimiento, empero, se da tras una gira negativa en Jalisco, donde el cuadro porteño solo pudo rescatar el último de la serie, a falta de seis partidos para culminar la primera vuelta.

Juan José Pacho, un ícono para el béisbol de Mazatlán y para la Liga Mexicana del Pacífico, tomó las riendas d los Venados ya iniciada la temporada pasada y los guió hasta las semifinales.

Al anunciarse la noticia hubo voces contrastantes sobre la decisión. Muchos señalaron que el equipo no había reforzado adecuadamente al club y que incluso los directivos eran los que deberían irse, en un año clave pues el puerto será sede de la Serie del Caribe en febrero de 2021, si las condiciones por el coronavirus lo permiten.

Con de 20 campañas jugadas en la LMP, cerca de mil hits, dos títulos de la Serie del Caribe y tres de la Mexicana del Pacífico, Pacho Burgos es uno de los jugadores históricos del béisbol mexicano invernal, seguro candidato al Salón de la Fama del Caribe.— Gaspar Silveira