Mbappé VS Neymar; no lo baja de pordiosero

PARÍS.- Todo parece indicar que se terminó la luna de miel en el París Saint-Germain entre el brasileño Neymar y el joven prodigio francés Kylian Mbappé; los dos fichajes más caros de la historia, que cumplen su quinta temporada juntos.

Esto luego de un episodio que rápidamente se hizo viral, durante el partido contra el Montpellier, y que fue revelado por la cadena de televisión Canal+, que leyó los labios de Mbappé.

Tras ser sustituido, el francés no esconde su frustración y dice a un compañero: "Ese pordiosero no me la pasa".

Ojo a este vídeo de Mbappé enfadado con Neymar nada más sustituirlo hablando con Gueye: "¡Sí, sí, es que no me la pasa!". pic.twitter.com/EXROeteOKr — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 26, 2021

La referencia, claramente es dirigida al brasileño, lo que abre un nuevo frente en el vestuario del PSG en vísperas del duelo de Liga de Campeones contra el Manchester City. Su verdugo en esa competición el año pasado.

Trascendió que el club ha hecho todo lo posible por minimizar el roce. Los dos jugadores aparecieron hablando tras el duelo y en la sesión de entrenamiento del día siguiente se les vio riendo juntos, como queriendo decir que todo va bien.

Pochettino justifica el roce entre Mbappé y Neymar

Por su parte, el director técnico Mauricio Pochettino intentó justificar lo acontecido durante el partido:

"Entre los grandes futbolistas siempre pasan cosas. Son competidores, son gente que quieren ganar, que quiere ayudar al equipo a meter goles; cosas que pasan en el terreno de juego".



El equipo cuenta sus partidos ligueros por victorias, la integración de sus estrellas parece ir por el buen camino y el equipo comienza a vivir cierta estabilidad.

Neymar y Mbappé, ¿separados por Messi?

En 2018, Neymar describió su relación con el francés como: "Somos como hermanos", mientras Mbappé aseguraba que su compañero era "un regateador sin igual" capaz de "llevar al club a ganar títulos".

La llegada de Messi cambió sustancialmente el equilibrio dentro del vestuario. El seis veces ganador del Balón de Oro conocía ya a Neymar, con quien compartió vestuario en Barcelona entre 2013 y 2018, pero también tiene buena conexión con su compatriota Ángel di María, compañeros en la Albiceleste.