Valdez y Morton, de inicio

McCullers no se encuentra listo para el Juego 1

El dominicano Framber Valdez será el abridor de los Astros de Houston para el primer partido de la Serie Mundial frente a los Bravos de Atlanta.

El mánager Dusty Baker anunció ayer que Valdez tendrá el honor, pero indicó que el equipo aún no ha decidido sobre el abridor para el segundo duelo.

El zurdo de 27 años sostendrá un duelo monticular con Charlie Morton, quien lanzó para Houston en 2017-18, obteniendo el triunfo en el séptimo partido de la Serie Mundial de 2017.

Valdez lanzó ocho innings espectaculares en una victoria de 9-1 en el quinto juego de la serie de campeonato de la Liga Americana.

Los Astros no ofrecieron mucha información actualizada sobre la salud del as Lance McCullers Jr., quien fue retirado del róster para la serie de campeonato de la Americana debido a una lesión de brazo derecho. McCullers no ha empezado a realizar lanzamientos, pero el gerente general James Click no descarta su regreso en esta serie.

“No estamos quitando nada de la mesa”, afirmó Click. “Vamos a ver cómo está. Esta es la Serie Mundial, por lo que obviamente es algo en lo que sé que Lance desea participar, de ser posible. Así que hablaremos con los médicos, con él y con los entrenadores y partiremos de ahí”.

Houston también esperará antes de tomar una decisión sobre el jardinero central Jake Meyers, quien estuvo en el roster de la serie ante Boston pero no jugó mientras se recupera de una lesión de hombros. El novato se lesionó en el último juego de la serie divisional, y Chas McCormick y el dominicano José Siri se hicieron cargo del prado en contra de los Medias Rojas.—MLB