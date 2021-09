Este año, los premios MTV VMAs sin duda alguna serán recordados por la pelea entre Conor McGregor y el cantante Machine Gun Kelly.

NUEVA YORK.— Conor McGregor, famoso luchador de UFC, volvió a ser el protagonista de una nueva pelea fuera del ring. Su nuevo encontronazo sucedió en la alfombra roja de los premios MTV Video Music Awards celebrados este pasado domingo 12 de septiembre en Nueva York.

Tras la disputa, en redes sociales de inmediato empezaron circulan imágenes y vídeos del momento en el que el irlandés lanzó una bebida al cantante estadounidense y novio de la actriz Megan Fox, Machine Gun Kelly. Y si bien el pleito no pasó a mayores, aún se desconoce el motivo que provocó esta confrontación, incluso en internet circulan varias versiones sobre la pelea.

¿Por qué se fueron a los golpes?

Medios internacionales indicaron que McGregor se habría acercado al rapero para pedirle una foto, pero el cantante se habría negado y supuestamente hasta emitió un comentario despectivo hacia el irlandés, lo que habría provocado la furia y la posterior reacción del luchador.

El portal TMZ dijo que lo que pasó fue que Machine Gun Kelly dijo algo que Conor no pudo escuchar, sumado a esto, la seguridad del cantante empezó a empujar al irlandés para que no se acercara a Megan y a él.

De acuerdo con una fuente cercana a McGregor no entendió cuál fue el problema, pues solo quería saludarlo, pero le sorprendió por cómo fue tratado. Es por ello que instantes después le arrojó una bebida a Kelly. Por suerte, sus respectivos equipos de seguridad separaron a ambos antes de que las cosas se complicarán.

McGregor ya estaría listo para pelear

El luchador irlandés ha estado estos últimos meses recuperándose de la fractura de pie que sufrió ante Dustin Poirier el pasado 21 de julio, pero al parecer ya tiene ganas de medirse a un oponente.

McGregor de 33 años de edad, no tiene peleas programadas en un futuro cercano, sin embargo, el ya se siente listo para dar pelea. Actualmente, el irlandés ocupa el primer puesto de Forbes de los deportistas que más ingresaron el pasado año con 180 millones de dólares, por delante de Messi, Cristiano o LeBron James.

¿Quién es Machine Gun Kelly?

Además de ser reconocido como el actual novio de la bella actriz Megan Fox, Colson Baker (nombre real del rapero) es un músico originario de Houston, Texas, tiene 31 años y se ha convertido en un referente en la música alternativa pues sus melodías son una mezcla de rap rock, rap metal, tras y rock punk con un poco de hip-hop.

Machine Gun Kelly comenzó su carrera en 2011 con una colaboración que hizo con Juicy J y Three 6 Mafia en la canción "Inhale". En cuando al cine, ha aparecido en películas como "Beyond the Lights"; "Roadies"; "Punk’s Dead: SLC Punk 2"; "Nerve" y The Dirt.

Sin embargo, algunos consideran que su mayor logró hasta ahora fue iniciar una relación sentimental con Megan Fox en 2020. Al igual que la actriz también es padre de un hijo que ya es un adolescente llamado Casie Baker.

