McGregor quiere organizar la pelea entre Bieber y Cruise

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La estrella de UFC, Conor McGregor, está dispuesto en organizar la pelea entre Justin Bieber y Tom Cruise.

Así lo escribió el luchador de artes marciales mixtas en su cuenta de Twitter, respondiendo así a la solicitud que hizo el cantante canadiense de “Baby” para que le ayudara a armar el combate, del cual todavía no responde el actor de “Misión Imposible”.

If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg