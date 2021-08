''Me hubiera encantado una medalla'': Rommel Pacheco ya está en México

Rommel Pacheco ya se encuentra en México, luego de un viaje de 14 horas desde Japón, donde representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El clavadista tuvo un breve encuentro con los medios a su salida del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, donde agradeció el apoyo que recibió y la cobertura de su participación en lo que fue su última competencia como deportista de alto rendimiento.

A la pregunta de qué sintió en ese último clavado, destacó que fue “un tumulto de emociones” y en todo momento agradeció a su entrenadora Ma Jin por acompañarle en esta empresa, además de los mexicanos que también le mostraron su apoyo a través de las redes sociales y desvelándose para ver su desempeño.

"Me hubiera encantado una medalla, fue mi último evento, mi entrenadora me dijo que disfrutara cada clavado y en el último me despedí con uno de los mejores clavados (109 °C) que he hecho y con eso me voy”