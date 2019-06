Megan Rapinoe arremete; Trump está descontento

Polémica en EE.UU.

El presidente Donald Trump criticó a la estrella de la selección femenil de Estados Unidos Megan Rapinoe, luego de que se publicó un vídeo grabado hace meses en el que la jugadora usa una expresión soez para decir que no visitaría la Casa Blanca si el equipo ganaba la Copa del Mundo de Francia.

“Megan nunca debería de faltarle el respeto a nuestro país, a la Casa Blanca o a nuestra bandera. Sobre todo, después de que se han hecho muchas cosas para ella y para el equipo”, tuiteó el mandatario.

El presidente también escribió que invitará a la selección estadounidense “gane o pierda”.

Los comentarios de Megan surgieron durante una entrevista para una revista en enero, en la que le preguntaron si estaba emocionada por la posibilidad de visitar la Casa Blanca. En un fragmento de la entrevista publicado, se le muestra usando una expresión soez cuando dice que no asistirá.

“Psssh, yo no voy a ir a la p… Casa Blanca. No. No voy a ir a la Casa Blanca. No vamos a ser invitadas. Lo dudo”, dijo Megan.

Estados Unidos se verá las caras mañana con las anfitrionas en la ronda de los cuartos de final.

Hoy, la selección de Noruega se enfrentará a Inglaterra por un boleto a la ronda de semifinales.

Las noruegas vienen de vencer a Australia y las inglesas a Camerún.— AP