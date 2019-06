Mendy fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

MADRID.— Ferland Mendy fue presentado hoy como nuevo jugador del Real Madrid en una ceremonia celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu en la que el joven jugador francés destacó cómo ha cambiado su vida desde que le operaron con 15 años y quedó en silla de ruedas a hoy, cuando se puso por primera vez la camiseta de su nuevo equipo.

“Cuando tenía 15 años me tuve que operar de la cadera. Me dijeron que ya no iba a jugar al fútbol. Estuve un tiempo en silla de ruedas, pasé seis o siete meses en el hospital para volver a caminar y ahora estoy en el Real Madrid. Es algo realmente increíble”, afirmó Mendy en una conferencia de prensa tras pisar por primera vez el césped del Bernabéu.