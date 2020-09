Las palabras que dedicó el argentino a su gran amigo Luis Suárez provocaron la reacción de varios

BARCELONA.— Lionel Messi criticó la salida de su compañero y amigo Luis Suárez del Barcelona, asestando otro golpe a la mala relación entre el astro argentino y la directiva del conjunto catalán.

Messi publicó en Instagram una fotografía de él y el delantero uruguayo acompañada con un mensaje en el que manifiesta su tristeza por la partida de su amigo y su enojo por la manera en que el Barça lo transfirió al Atlético de Madrid.

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte”, destacó Messi.

Agregó: “Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, expresó con molestia el argentino.

Una amistad que nadie podrá borrar

Suárez creó un dinámico dúo goleador con Messi a lo largo de los años y ambos delanteros sudamericanos se convirtieron en vecinos y mejores amigos, al igual que sus familias.

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad”, escribió Messi.

Continuó: “Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos", puntualizó Lionel.

A esta publicación varios futbolistas reaccionaron y comentaron; jugadores como Dani Alves, Eto’o, Cesc, Neymar, Di María y Vieri coincidieron que el mensaje de Lionel Messi sobre el adiós de Suárez fue una clara postura en contra de Bartomeu y su junta.

Dani Alves, Eto’o y Neymar. Tres estrellas del Barça que apoyan el mensaje de Messi contra Bartomeu #fcblive pic.twitter.com/BF4QWJKHAg — Albert Rogé (@albert_roge) September 25, 2020

