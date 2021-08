El emotivo mensaje de Messi tras su salida del Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO.- Lionel Messi escribió algunas palabras de despedida en sus redes sociales, momentos después de la conferencia que dio en las instalaciones del Barcelona para despedirse del club. El argentino se va del cuadro culé después de muchos años y reconoció que "una despedida nunca es algo lindo".

Greatest Applause

Of

All

Time pic.twitter.com/YoJt8nkTZc — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

Además, el futbolista sudamericano y recién campeón de la Copa América dejó claro que a él le hubiera encantado continuar con el equipo.

Por último, agradeció a la afición blaugrana y reiteró que "no es un adiós, sólo un hasta luego".

"Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!".