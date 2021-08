Simone Biles sorprendió a la comunidad católica al declarar que es una practicante que está a favor del “pro-choice (pro-elección)”, un movimiento comúnmente relacionado con aquellos a favor del aborto.

“Sé que esto va a comenzar la discusión más grande y podría incluso perder seguidores PERO soy muy pro-choice. Tu cuerpo. Tu elección”, respondió la gimnasta a un comentario que decía “el aborto es malo” a través de Instagram.

Imagen de la historia del Instagram de Simone Biles que causó controversia

Antes de iniciar una discusión sobre las personas a favor del movimiento pro-vida que apuestan por la adopción, la joven de 24 años explicó que no estaba de acuerdo con esta medida: “no es fácil y viniendo de alguien que estuvo en el sistema de orfanatos, CRÉANME, el sistema de orfanatos está roto y es DIFÍCIL. Especialmente para los niños y jóvenes que envejecen”.

Simone Biles, una católica practicante y adoptada con su propia opinión

Simone Biles ha estado abierta a hablar de su pasado, por el que tuvo que ser adoptada por sus abuelos, luego de que las autoridades le quitaran a su madre biológica su custodia, ya que esta enfrentaba graves problemas de drogadicción.

Tal parece que esa experiencia no es un buen recuerdo para la deportista, lo que ha marcado que hoy considere apoyar a un movimiento, pese a las críticas que rápidamente recibió, incluso de rostros conocidos del movimiento pro-vida como Lizzie Estella Reezay.

“Esto es desgarrador, porque escribe en su libro cómo es una católica practicante, siempre viaja con su rosario y le pide a San Sebastián que ore por ella en las competencias”, recordó Lizzie en declaraciones citadas por Aciprensa.

Simone Biles estalla contra los mensajes de odio

Aunque intentó mantenerse alejada de la polémica que desataron sus opiniones, la gimnasta no pudo evitar estallas contra un usuario que la acusó de insinuar que “la vida de los huérfanos no vale nada”.

“Pensamientos con todos los niños del sistema de acogida a los que @Simone_Biles les dice hoy que sus vidas no valen nada y que es mejor que estén muertos”, fue el mensaje que hizo 'explotar' a la gimnasta, según cita Medio Tiempo.

Ante esto, Simone Biles no dudó en pedir que no se tergiversen sus palabras:

“NO malinterpreten mis palabras. Eso no es en absoluto lo que he insinuado. NO he dicho que esté a favor de abortar en lugar de ponerlos en el sistema de acogida. Lo que sí he insinuado es que no se debe controlar el cuerpo/la decisión de otra persona. Seamos realistas lo que te importa es el control”.

DO NOT misconstrue my words. That is not at all what I implied. I did NOT say I support to abort rather than to put them through the foster care system. What I did imply is that you should not control someone elses body/decision. Let’s be real what you care about is control… https://t.co/IWVz0ydpXi — Simone Biles (@Simone_Biles) August 10, 2021

La gimnasta también recordó que siempre ha buscado apoyo para los niños en adopción, una labor que continuará.

“Yo he sido uno de ellos. Les defiendo y defiendo el sistema, pero no lo sabrías porque no me sigues, solo te gusta abrir la boca. Además, si tienes una cuenta falsa, ni siquiera me hables. Todos ustedes me enfadan. Ya termino porque distorsionarás mis palabras como te parezca apropiado para escupir odio”.

also if you have a fake account don’t even talk to me. Y’all piss me off to no end.



I’m done because you’ll twist my words however it feels fitting to spew hate.



Also if anyone is seeing this just know I support you doing whatever feels fitting for YOU 🤍 — Simone Biles (@Simone_Biles) August 10, 2021

¿Qué es el movimiento pro-choice?

Cabe destacar que el movimiento pro-vida ha sido ampliamente promovido por la comunidad católica, sin embargo no es exclusiva ni tiene relación directa con una religión, como han destacado algunas feministas de este movimiento.

En tanto, el movimiento pro-aborto busca la despenalización de esta práctica en favor de la decisión de la mujer de poder elegir sobre su cuerpo (en respuesta a los múltiples casos de violencia de género, que obliga a la mujer a parir contra su voluntad).

En ese sentido, las feministas de esta corriente plantean maternidades deseadas (pro-elección), que también involucran a aquellas mujeres que se han decidido no ser madres nunca.