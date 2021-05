Mentalidad de campeonato

”Pepón” Juárez: No coronarse sería un fracaso para los Leones; Gil: con equipo para ganar

Los Leones de Yucatán tuvieron ayer su presentación en sociedad a nivel nacional. Y de la misma forma en que los Acereros de Monclova dijeron el día previo que están decididos a ganar la Serie del Rey, los melenudos lanzaron su candidatura: quieren volver a la gran final de la Liga Mexicana.

Y también la quieren ganar. Esa es una espinita que tienen clavada.

El piloto Gerónimo Gil y el cañonero Luis Felipe “Pepón” Juárez, principal referente ofensivo del equipo, en el juego, en lo mediático y social, hablaron por más de media hora ante varios periodistas que cubren la temporada en medios capitalinos y sitios de béisbol.

Tocaron temas deportivos y de organización. A Gil le queda claro que en esta su segunda temporada con los Leones tienen metas tan altas como cualquier equipo, pero con la diferencia de que, asegura, “contamos con el talento para volver a la final y ganarla”. Y “Pepón”, entre otros puntos, alabó algo que ha sido señalado muchas veces por otros peloteros y directivos: “Aquí vienes y te dicen que te preocupes por jugar. Nosotros nos encargamos de lo demás, de tu familia. Y esa estabilidad es algo que no se tiene en cualquier parte”.

Igual como ha dicho en entrevistas en Mérida, Gil dejó claro que, al día de hoy, no tiene nada definido en torno a su posible line up y su rotación a utilizar. Nada nuevo tomando en cuenta su forma de hablar poco y de guardarse muchas cosas para demostrarlas a la hora.

“No tenemos nada, nada concreto. Los muchachos están trabajando bastante bien, están haciendo una buena pretemporada. Más adelante tenemos el line up. Para mí, ahora todos son titulares”.

Tampoco ha tomado una decisión sobre quienes serán sus siete extranjeros. Tienen a ocho trabajando actualmente (eran nueve, pero la salida de Andy Otero le redujo el margen). Varias veces repitió que ve muy sano, incluso, que las fieras tengan competencia.

“Todavía, es temprano ahora para eso, esperamos tomar la decisión bien, la competencia es sana. Los muchachos están dispuestos a entregar todo, desde que llegaron mostraron su disposición, tras tener largo descanso por la pandemia”.

Una pregunta fue el tener que jugar una temporada corta, con menos margen de error. ¿Esta situación modificó de alguna forma la preparación de la novena?

“Sí, porque son pocos juegos, entonces tenemos que estar preparados desde el primer día. Los que estén en el róster van a estar con mentalidad positiva para enfrentar la campaña”.

¿Cómo afrontará Yucatán la pérdida de peloteros de cara a los Juegos Olímpicos? fue otra de las preguntas.

“Por ahora tenemos muchachos suficientes para esa situación, estamos pensándolo, pero con lo que tenemos vamos a salir adelante. Esperemos no tener que agarrar a otros peloteros.

“Pepón”, más explícito en todas sus respuestas, comentó sobre la posibilidad de jugar con México en Tokio. “Sería un orgullo poder representar a mi país, más en ese tipo de competencia, por lo que significan unos Juegos Olímpicos. Y para eso nos preparamos, para la temporada con el equipo y si te llaman para un evento así, pues tienes que estar listo para ir, para competir y ganar una medalla”.

Gil, incluso, tiene en cuenta que Yadir Drake está considerado para participar con Cuba en el Preolímpico de Miami. “Sí, le vamos a dar permiso, tenemos presente que ira con su país y le vamos a desear suerte”.

Para Juárez, la llegada de peloteros como Yasiel Puig y Adrián González puede servir mucho, tanto a la Liga como para los mismos peloteros que juegan en ella.

“Es bueno que los reflectores estén volteando para esta liga. Pero ellos igual tienen que adaptarse como nosotros, han jugado en ligas diferentes, los pitcheos son distintos. Y ganamos impacto como empresa (la Liga) y como peloteros. Puede ser un escaparate, que vengan a verlos a ellos y nos vean también a nosotros”.

Los Leones, en la opinión general de periodistas y los entrevistados, tienen talento de sobra en sus filas. Uno de los comentarios hizo referencia a la llegada de Norberto Obeso al equipo, que aumenta la cuota de jardineros, con José Juan Aguilar, Jonathan Jones y Drake.

Gil destacó que para el equipo “tener a alguien como Obeso es fundamental para un equipo. Tiene características como los demás, gran talento en el out field para una buena temporada”.

De la misma forma respondió el piloto oaxaqueño a una pregunta sobre quién será su torpedero titular para la apertura, entre Jorge Flores y Marco Jaime.

“Es una competencia sana y se disputan la posición, pero para el arranque, tendremos un buen short, tanto en la banca como en el campo, de eso no tengan duda”.

Juárez respondió a una pregunta sobre cuál es el ambiente entre los peloteros después de no disputar la temporada pasada y cuán desafiante ha sido este periodo de pretemporada, considerando los protocolos que siguen y deberán seguir a causa del coronavirus.

“Ha sido bueno. Leones se caracteriza por eso, por un buen vestidor, independientemente del talento que hay. Vivimos como familia, con armonía, si uno cae, va el otro a levantarlo, eso te saca adelante. En momentos difíciles; al que se incorpora al equipo lo ayudamos, es nuestra forma de jugar y de ser, todos vamos buscando la comida de cada uno, y en conjunto, para todo mundo ganar”.

Y de los protocolos, dijo que “son complicados por la ciudad, un lugar con humedad y calor, tener cubrebocas todo el día incomoda. Salir al terreno y tener que protegerte. Con el cubrebocas te mancha la cara, pero tenemos que adaptarnos, hemos pasado los filtros bien, esperemos seguir así. Tenemos que proteger nuestro trabajo”.

Del reportero del Diario, llegó el comentario-pregunta: aunque parece lejano el 2019, queda la sensación, la famosa espinita clavada, de la no coronación en ese año ante Monclova. El desafío parece tan grande como aquel año con equipos sumamente reforzados como el mismo Acereros, Tijuana, Guadalajara…

Gil respondió: “Siempre. Los muchachos, el cuerpo técnico, en conjunto, tenemos esa mentalidad ganadora, eso nos ayuda a seguir luchando, tenemos este año para completarlo. Con el talento y la mentalidad vamos a buscar el campeonato”.

“Pepón” dijo, a su vez, que “sí, te quedas con esa espina, esa sensación de amargura en la boca, lo tuviste tan cerca y se te fue de las manos. Pero sabemos de todas las complicaciones que teníamos a mitad de temporada, pasábamos por un playoff desde mayo porque no tuvimos buena primera mitad. Eso llevó a una tener un final cansado, pero para eso estamos trabajando ahora, en que jugaremos una temporada corta. Vamos a tratar de hacer lo mejor de nosotros, hay muchos equipos en el Sur y el Norte que están muy bien reforzados. Pero sabemos de qué estamos hechos, tenemos un objetivo claro: ganar la Serie del Rey, por ese gusanito que aún tenemos. No ganarla, o no llegar a la Serie del Rey, sería un fracaso”.

A los Leones, incluso, se les ve como favoritos para ganar la Zona Sur. Y Gil no lo ve como una carga.

“Es un compromiso. Pienso en la calidad de peloteros que tenemos, con mentalidad de campeones”. Paso a paso se van a dar las cosas. Confiamos en el talento, primero Dios las cosas se van a dar”.

Juárez considera grande el compromiso. “Siempre lo he dicho: me compromete con el equipo, con la afición. Me gusta tener compañeros líderes, que podamos ser siete, diez, hasta los treinta del róster, para que todos tengamos una responsabilidad. Y así, la responsabilidad se convierte en compromiso grande y haces que el pelotero quiera venir al parque a dejar su cien por ciento”.

El equipo está lleno de peloteros de primera, digamos estelares, pero una camada de jóvenes viene pisando fuerte. ¿Cómo será su circunstancia a la hora de hacer el recorte?, fue otra de las interrogantes.

“Esa situación es difícil por la calidad que tenemos de cada uno de ellos y es muy difícil, no es la primera vez que lo haré, pero lo voy a tomar de la mejor forma, diciéndoles que tienen largo camino con su talento”. No sabemos cuándo los vamos a necesitar”. Así es el béisbol. Para el equipo es una competencia sana”.

Y lo visto hasta ahora en los partidos de pretemporada, de forma especial el pitcheo, ha dejado satisfecho al piloto. “Se ve bastante bien. Los primeros juegos así son, un poco fuera de control, es normal, pero ya se ven mejor, con actitud diferente. Me quedo viéndolos y digo: ‘es un talento extraordinario’. Por ello digo que estoy contento de estar aquí en esta organización. Esperemos que terminemos esta pretemporada bastante bien para irnos a pelear”.

Hizo énfasis en los lanzadores yucatecos, como los novatos Emir Blanco, Iván Solís y Russell Uicab, que lanzaron bien en el inicio de la Liga Sureste.

“Es la primera vez que me tocó trabajar con ellos, por Covid tuvimos que separarnos en dos grupos. Eso fue bueno porque pude verlos mejor. Tienen gran talento. Sería grato tenerlos en el equipo, pero no tenemos una decisión aún”.

Luis Felipe Juárez tuvo palabras de elogio para César Valdez, su ex compañero con los Leones y actualmente lanzando en gran forma en las Ligas Mayores. Es algo, opinó “Pepón”, que puede estar al alcance de todos.

“Claro que me motiva. Es un gran amigo, hablamos seguido cuando se puede. Me da gusto por él porque algunas veces aquí me dijo ya estaba cansado y mira a dónde ya llego. Tengo compañeros que dicen eso: nunca es tarde, es cosa de que uno diga que sí se puede, no soltarse nunca”.— Gaspar Silveira