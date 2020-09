Mérida, sin toros este año

Muy difícil pensar en montar la temporada por ahora

A pesar de todas las intenciones que puedan tener, la posibilidad de arrancar la temporada taurina este año en la Plaza de Toros Mérida son complicadas.

“Todo indica que no tendremos nada. Es complicado por las condiciones y los protocolos”, afirmó el empresario Alberto Hagar Goff, de Toros Yucatán, que lleva los destinos del coso de la avenida Reforma.

El promotor y su socio Alberto Basulto Soberanis consideraron que “no hay permisos. Estamos sujetos a lo que la autoridad diga y no sabemos cuándo va a pasar eso (recibir autorización). Ahora, aunque organizar una corrida y una temporada significa generar empleos para mucha gente, los toros no son una prioridad”.

Habitualmente, la temporada en la Plaza Mérida arranca la última semana de octubre y dura hasta marzo, espacio de tiempo en el que montan seis festejos.

Pero con la pandemia del Covid-19 frenando cualquier actividad pública, los toros no podrán salir al ruedo. Además, organizar un evento taurino, como han hecho en otros lugares, implica hacer reducciones en el aforo. “Y nuestra plaza tiene un aforo reducido en comparación con otras más grandes. No nos sería posible en ese punto. Una corrida de toros tiene gastos muy elevados y con pocos aficionados resultaría complicado en lo económico”.

Los empresarios señalaron que, si eventualmente mejoran las condiciones, siempre que existan permisos de las autoridades, podrían pensar en alguna actividad en 2021, como podría ser la tradicional corrida de rejones de Año Nuevo y la del aniversario del coso, que el 27 de enero celebrará su aniversario número 92.

“Eso depende de las condiciones que pueda haber en ese momento y que la autoridad lo permita. Vamos alineados con ellos en esta circunstancia, todos tenemos que jalar parejo para poder salir adelante. Suspendieron Xmatkuil, que tiene asistencias masivas; no hubo béisbol y no hay gente en el fútbol profesional. Ahora mismo no podemos salir a la calle más que para lo necesario y sigue todo bajo cuidado máximo”, dijo Hagar Goff.— Gaspar Silveira