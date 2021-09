"Messi es el mejor rival que ha enfrentado": Cristiano Ronaldo

El astro portugués habría aceptado que su acérrimo rival, es el mejor.

MANCHESTER.— Cristiano Ronaldo aceptó que Lionel Messi es el rival más grande al que se ha enfrentado. Pero asimismo, dijo que le habían hecho la pregunta equivocada. Esto se dio en una charla que tuvo con el presentador inglés Piers Morgan, unos días antes de unirse al Manchester United, equipo al que regresará después de su paso por Real Madrid y Juventus.

‘You have good abdominals.’

Thank you, ⁦@Cristiano⁩. 👍

Yours aren’t too bad either. pic.twitter.com/mj3xMRBnFx