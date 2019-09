Messi recrimina a su directiva

Piensa que no se hizo lo suficiente para ir por “Ney”

Lionel Messi dice que no está seguro de si Barcelona hizo lo suficiente para tratar de readquirir a Neymar en el verano.

Messi le dijo al diario deportivo “Sport” que “me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil”.

Agrega que “a nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo. Entiendo a la gente que estaba en contra. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva”.

Messi dijo en la entrevista publicada el jueves que no sabe lo que pasaba dentro de la directiva al respecto. “Sé lo que hablaba con Ney, lo que me contaba él de cómo iban las cosas. Tenía muchas ganas de venir. No sé si el club realmente quería o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas de venir”.

Messi dijo que los jugadores de Barcelona nunca pidieron formalmente el regreso de Neymar. No impusimos nada. Dábamos nuestra opinión de la misma manera que pasó con Griezmann o de otros jugadores que han venido y otros que no han llegado a venir”.

Pese al hecho de que el brasileño no regresó, Messi dice que no está decepcionado. “Tenemos una plantilla espectacular, que puede optar a todo, también sin ‘Ney’”.

Agregó que no piensa irse de Barcelona y quiere seguir ganando con el club. “Para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador”.

Messi no ha jugado aún con Barcelona esta campaña debido a una lesión muscular.

El Barca es su casa

Messi descartó que tenga planeado salir del conjunto catalán, ya que es su “casa” y desea levantar más títulos con la escuadra.

“Puedo decir que quiero estar en el Barca todo el tiempo que pueda, hacer toda mi carrera, porque esta es mi casa. Quiero seguir ganando cosas en el club”, dijo.— EFE

Ter Stegen: Equipo ideal

El arquero alemán Marc André ter Stegen aseguró que está “contento con el equipo”.

Sin cambio

“Ya no se puede cambiar nada”, comentó el alemán en un acto promocional en una tienda.

Los mejores

“¿Si me hubiera gustado que Neymar viniese? Aquí queremos a los mejores. No se puede cambiar”.