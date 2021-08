Messi se despedirá hoy del Barcelona

El PSG acelera las negociaciones con el astro argentino

El Paris Saint-Germain y Lionel Messi están en negociaciones para llegar a un acuerdo luego de que el Barcelona no pudo retener al astro argentino, informó una persona con conocimiento de las discusiones a The Associated Press.

El equipo legal de Messi se encuentra en París y las negociaciones han incluido discusiones para un salario neto anual de unos 25 millones de euros, que sería menor a lo que recibía en el Barcelona, dijo la persona familiarizada con el tema, quien habló bajo condición de anonimato para discutir una negociación en curso.

El Barcelona anunció que Messi dará una conferencia de prensa en el Camp Nou hoy al mediodía (hora local), pero no ha especificado de qué tratará. Sin embargo, el director técnico y los jugadores del Barcelona no esperaron para hacer públicos sus tributos y despedidas al astro argentino.

El Barcelona esperaba retener a Messi, quien aceptó una reducción salarial, pero aún así no habría cumplido con las regulaciones financieras impuestas por La Liga española.—AP