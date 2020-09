Messi se incorpora mañana

El regreso, a la espera de prueba de coronavirus

El nuevo Barcelona de Ronald Koeman completó ayer la última sesión de la semana, todavía sin el delantero Lionel Messi, pendiente de la prueba PCR del coronavirus, a la que debe someterse antes de reincorporarse a los entrenamientos.

Si el resultado del test es negativo, Messi se ejercitará por primera vez a las órdenes de Koeman hasta mañana, aunque los primeros días deberá hacerlo en solitario, tal como establece el protocolo sanitario de La Liga.

Y es que la plantilla disfrutará hoy de un día de descanso antes regresar al día siguiente al trabajo, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, para empezar la segunda semana de pretemporada.

Lo hará con el astro argentino, que el viernes confirmó que finalmente cumplirá el año que le queda de contrato con el Barca, pues el club se ha negado a darle la carta de libertad para fichar por otro equipo tal como era su deseo.

Aún sin Messi, ayer volvieron a trabajar los jugadores disponibles del primer equipo, que cada vez van aumentado en número. Y si ayer se incorporaba el centrocampista brasileño Philippe Coutinho, ayer lo hicieron los cinco futbolistas azulgranas que habían sido convocados por la selección española Sub-21: el portero Iñaki Peña, el defensa Juan Miranda y los centrocampista Carles Aleñá, Pedro González “Pedri” y Riqui Puig.

Otra incógnita

Mientras las cosas entre Messi y el Barcelona parecen aclararse, hay otro caso que sigue sin solucionarse en el Barca, el de Luis Suárez.

De acuerdo con información de BBC, el atacante uruguayo ya llegó a un acuerdo con el Juventus, para jugar la próxima temporada en la Serie A y aunque aún no es oficial, el atacante le “mandó” un mensaje en redes sociales al Barcelona.

“Nunca dejaré de seguir disfrutando de algo que siempre quise”, escribió Suárez junto a una foto donde se le ve entrenando con el cuadro catalán.

Respeto a Leo

Thiago Alcántara, exjugador del Barcelona y actual centrocampista del Bayern Múnich, celebró la continuidad de Leo Messi en el conjunto catalán y mostró “respeto” por la decisión final tomada por el argentino.

“Cualquier decisión beneficiosa para el club en el que está es maravilloso”, dijo Thiago en rueda de prensa desde la concentración de la selección española.

“Conozco al compañero y al rival. Obviamente hemos visto las declaraciones de Leo por la magnitud que tienen sus palabras en el mundo del fútbol y no hago ninguna valoración. Es una decisión personal suya y, como la de cualquier compañero de profesión, la tienes que respetar. A mí ni me va ni me viene, estoy en un club completamente diferente y respeto la decisión que ha tomado”, sentenció.