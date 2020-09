Messi se queda en el Barcelona, dice a medio en entrevista exclusiva

El argentino Leo Messi se quedará la próxima temporada en el Barcelona, según ha adelantado el medio argentino TyC Sports.

Según este medio, tras una reunión entre Jorge Messi, padre y representante del futbolista, y el presidente del Barcelona, Josep maría Bartomeu, el atacante argentino, de 33 años, decidió continuar una temporada más para evitar acabar en los tribunales.

DEFINITIVO: Gran noticia para el barcelonismo Leo Messi seguirá en el Barcelona la temporada 2020/2021 !!!!!! pic.twitter.com/hERgsexkfp — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 4, 2020

Messi, pese a su pretensión de marcharse del Barcelona, tal y como expresó en un burofax que envió al club, no quería salir mal tras una veintena de años desde que llegó a La Masía y cumplirá con su contrato, que acababa en junio 2021, según la misma fuente.

Entrevista exclusiva a Lionel Messi https://t.co/PGYnmA2qZ8 en @GoalEspana — Rubén Uría (@rubenuria) September 4, 2020

Una entrevista exclusiva con Messi

El argentino concedió una entrevista en exclusiva mundial a Goal en su domicilio de Castelldefels para ofrecer su versión de los últimos días

¿Por qué le dijiste al Barca que te podías ir?

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, dijo Messi.

La entrevista completa puede leerse en este enlace.