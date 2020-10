Mesut Özil pagará el sueldo de la mascota del equipo; así no lo eliminarán

Debido a la pandemia, el Arsenal anunció que recortaría personal entre ellos la mascota del equipo 'Gunnersaurus'.

LONDRES.— Mesut Özil, se ha convertido en el salvador de 'Gunnersaurus', la mascota del equipo, quien habría sido eliminada debido a que la persona que se colocaba la botarga para animar a los jugadores fue despedida.

Debido a la crisis económica que se ha venido tras la pandemia de coronavirus, el Arsenal anunció un recorte de personal, fue ahí que se dio a conocer que 'Gunnersaurus', sería eliminado.

Ante esta noticia, Mesut Özil expresó su tristeza tras saber que Jerry Quy, el hombre dentro de la mascota de dinosaurio del Arsenal, fue despedido por el club de Londres después de 27 años.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z