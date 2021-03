Mexicanos en la MLS ya fueron vacunados contra el Covid

Futbolistas mexicanos como Jürgen Damm y Érick Torres ya reciben la vacuna contra el Covid-19.

EE.UU.— Jürgen Damm y Érick Torres, quienes forman parte de la plantilla de Atlanta United — club que milita en la Major League Soccer (MLS) — ya recibieron la primera dosis de inmunización contra el coronavirus, el quipo lo confirmó mediante su cuenta de Twitter.

Getting ready to safely reunite with the 17s.



Every #ATLUTD first team player was vaccinated today at the @MBStadium Community Vaccination Center, which has served as a vaccination site for more than 8️⃣5️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ Georgians to date. pic.twitter.com/qV5nK4wA6H