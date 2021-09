Mexicanos llegan a 17 medallas

Diego López se agencia el oro en los Paralímpicos

Diego López consiguió una medalla más de oro para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde la delegación tricolor ya suma 17 preseas.

El metal de Diego fue en natación en los 50 metros estilo libre S3. Fue su segunda medalla en la justa.

Además, con esta presea dorada, los mexicanos suman seis en Tokio 2020, por lo que ya se superó por dos las conseguidas en los Juegos de Río 2016 y se igualó la marca de Londres 2012.

López tuvo un tiempo de 44.66 segundos y se impuso al chino Liankang Zou y al ucraniano Denys Ostapchenko, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

De igual forma, el mexicano Jesús Hernández terminó en el cuarto sitio en dicha prueba con un tiempo de 46’19”.

“Me siento muy contento, feliz de la vida, valió toda la pena lo que pasamos, fue algo bastante duro, pero pudimos superarlo como el gran equipo que somos, lamentablemente no llevamos tantas medallas como quisiéramos, pero vendrá la revancha, en México tenemos jóvenes muy buenos que son un talento nato increíble”, afirmó Diego tras la ceremonia de premiación.

“Aún no estoy satisfecho, porque me falta una prueba mañana, pero sí muy agradecido con Dios por el resultado, agradecido con mi entrenador Fernando Gutiérrez Vélez, con el doctor Agustín Aguilar, con el psicólogo Juan Alvarado y con todo el equipo, le doy las gracias a mi familia, amigos y gente de México que me apoya”, resaltó el originario de Xalapa, Veracruz.

Por la noche, México consiguió dos medallas más: Rebeca Valenzuela, en el lanzamiento de bala y Leonardo de Jesús Pérez, en el atletismo adaptado, se colgaron bronces.

En otros resultados, en la misma final de 50 metros libre S3, el representante de Guanajuato, Jesús Hernández se ubicó en la cuarta posición, tras cronometrar 46.19 segundos.

Mientras que, la sirena Fabiola Ramírez concluyó en el cuarto lugar en la final de 50 metros dorso S2, con un tiempo de 1’12”66.

Por su parte, el joven tritón guanajuatense de 16 años, Ángel Camacho, demostró su calidad y terminó en la cuarta posición en la final de 50 metros libre S4, con tiempo de 34.37 segundos.

En tanto, la veracruzana Nely Miranda concluyó en el quinto lugar en la final de 50 metros libre S4, con un tiempo de 42.31 segundos.

Los hermanos Juan José (5’15”23) y Raúl Gutiérrez (5’28”62) terminaron en los lugares 5 y 7 en la final de los 400 metros libre S6.