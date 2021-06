México derrota a Australia en juego de preparación para los olímpicos

Jaime Lozano ya tiene a los tres refuerzos que llevará a los Juegos Olímpicos, aunque no quiso revelarlos hasta no hablar con ellos mismos.

Después de superar 3-2 a Australia, en el último partido de la gira española, el entrenador de la selección mexicana Sub-23 todavía pensará muy bien cuál será el equipo que competirá en Tokio el próximo mes.

“Ya tomamos decisión (sobre los refuerzos), pero no la diré hoy para hablar con ellos primero, ya tenemos los nombres de los tres. Estamos contentos y tranquilos”, dijo el timonel nacional.

Todo apunta a que serán Guillermo Ochoa, Luis Romo y el yucateco Henry Martín se unirán al plantel juvenil en las próximas semanas, aunque falta la confirmación del propio Jimmy.

“Será muy difícil (escoger 18), con jugadores que pasan por un gran momento. No siempre se le puede tener casi un mes en la Selección, lo que hace que el nivel este muy parejo entre ellos. El resultado es bueno, pero sobre todo por cómo se vino dando, destaco la disciplina táctica”, explicó.

El Tricolor regresará a México y se tomará una semana de descanso. El 21 de este mismo mes volverá a concentrar el equipo y para el 30 se dará la lista de los 18 futbolistas –incluidos los tres refuerzos– para los Juegos.

Lozano también tendrá una “mini lista” de cuatro nombres que pueden ser usados en caso de emergencia. El timonel aseguró que aquellos que no logren ingresar a la convocatoria “son grandes jugadores y personas. Tienen una carrera muy joven, con un presente magnífico y un futuro todavía mejor. Les decimos que busquen el éxito cada día y no solo al final de un torneo. Por no quedar en una lista final, no significa que no tengan la calidad”.

Sobre los tres encuentros disputados en Marbella (dos victorias y un empate), destacó la labor y sacó más notas positivas que negativas, a poco más de un mes de su debut en los Juegos.

“El balance es bueno. Al final, la táctica fija es donde sufrimos y es lo que nos complicó este partido”, continuó. El equipo nunca bajó los brazos para remontar el partido de hoy”.

La Selección debutará ante Francia el 22 de julio, en Tokio.