México olímpico: sigo creyendo en ti

Gaspar Silveira Malaver

Lo vivido ayer fuera de la fosa de clavados de Tokio tras la ubicación de la pareja mexicana en cuarto lugar, tiene dos lecturas.

Una, que las quejas de Paola Espinosa, la dos veces medallista olímpica mexicana por haberse quedado fuera, tienen su razón de ser. Ella ganó plaza para México y a final de cuentas no se la respetaron dentro de los procesos que sigue la Federación. Rómmel Pacheco, nuestro paisano que fue el abanderado, también ganó una plaza en sincronizados, se la quitaron y lo incluyeron en individuales. ¿Estamos de acuerdo en que o todos hijos o todos entenados? Por eso, como dicen, los grandes problemas que tiene nuestro deporte están en los despachos, en las oficinas de los federativos e institutos del deporte.

Ahora bien, como muchos dijeron a Paola (la retirada judoca Vanesssa Zambotti, entre otros), es que todo está definido y no queda más que echar porras a los mexicanos que, honrosamente, nos representan. Los tiempos cambian, llegan nuevas generaciones, y nos toca aplaudir, no recriminar por lo que pudo ser y no fue. No es sano para nadie que anden las figuras como Paola echándoles tierra a los jóvenes. Además, el cuarto sitio es más que decoroso. ¿Acaso por el simple hecho de ser Paola, con su nombre, garantizaba medalla? Esto le dijo Vanessa: “Mija, entre gitanos no nos leemos la mano. Un poquito de apoyo a sus compañeras, que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con “injusticias.” (Se me cayó un ídolo)”. Verdad verdadera.

Carolina Mendoza y Dolores Hernández hicieron su mejor esfuerzo y a nada estuvieron de meterse a las medallas. Su desempeño, para ser debutantes, fue más que aceptable.

Pero ojo: dos días y dos casos así. El sábado Gabriela Bayardo contó la razón real por la que dejó la bandera mexicana para competir por la de Países Bajos: pidió entrenar fuera de México y le dijeron que no. Igual se entiende, pero no se pudo. Resultado final: medalla de plata para la antigua Holanda.

Esto nos deja un tercer mensaje: algo hay que hacer con las cuestiones de pantalón largo. Algo pasa que siempre tenemos problemas de orden, antes, durante y después de los Juegos o Mundiales, como pasó con los beisbolistas y esa escandalosa afrenta de vestir la playera de su equipo profesional dejando de lado la de la selección. Si había duda de compadrazgo y amiguismos, allí quedó claro con Benjamil Gil y sus Tomateros de Culiacán. Ahora comprendemos más la salida abrupta de Juan Gabriel Castro. Y así en clavados, así en ciclismo y en otras disciplinas. Un auténtico cochinero en las oficinas de quienes manejan el deporte.

Alexa salva la desvelada

Por cierto, que la desvelada dominical valió la pena por Alexandra Moreno, la gimnasta que está robando suspiros, y no por el equipo de fútbol. Mientras a muchos el Tri de fútbol nos dio pena verlo desdibujarse luego de arrasar con Francia, con Alexa México vibró. Ojalá como esta misma chica dijo la otra vez: “Que nos volteen a ver siempre, no solo cuando estemos en Juegos Olímpicos o nos quejemos por falta de apoyo”.

Y pues la siguiente desvelada que sea para ver a Alexa pelear por las medallas.

Y que no se vaya al olvido lo de Jéssica Salazar, la ciclista a la que acreditaron y luego renunció porque le cambiaron de prueba.

¡Ay México! Hay que decir también que en el duelo ante los “hijos de Oliver Atom” nuestro yuca Henry Martín no se vio, no pesó como debe pesar un refuerzo.

Van a decir que somos igual que Paola hablando mal de los paisanos, pero es que… ¿Usted se desveló para ver el partido? Los cambios de nivel de juego de Francia a Japón fueron muy bruscos.

A pesar de todo, como diría “El Vate” Ricardo López: “México… creo en ti”.