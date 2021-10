Grito homofóbico vuelve a ser protagonista, ahora en México-Canadá

CIUDAD DE MÉXICO.- Por más campañas, por más intentos de hacer que la gente deje de gritar "Eh put…" cuando despeja el portero rival, esta expresión- castigada por la FIFA tras presentarse en el preolímpico de Guadalajara, con un partido de veto que la Selección pagó ante Jamaica en el primero del octagonal-, volvió a presentarse en el Estadio Azteca.

Antes ya se había presentado un amago por parte de un sector de los aficionados en la tribuna, que había sido "tapado" con una grabación a todo volumen del sonido local de "México", pero después no evitaron que apareciera y podría causar una nueva sanción para la Federación Mexicana de Futbol que ha intentado con diversas campañas concientizar de los problemas que puede traerles está expresión, pero no logra erradicarla.

Acá no hacemos el grito homofóbico, pero la verdad no iría ni la mitad de capacidad de cualquier estadio ni trayendo el Mexico vs USA https://t.co/yN0GUj0C3D