Michael Andrew, primer atleta olímpico que no quiere la vacuna antiCovid

Michael Andrew forma parte de la delegación de natación de Estados Unidos y aunque es el máximo favorito para colgarse el oro se manifestó en contra de vacunarse para la justa en Tokio 2020.

El atleta cuenta con el récord de 100 metros pecho en Estados Unidos.

¿Acto de rebeldía de Michael Andrew?

Lo que para muchos podría ser un acto de rebeldía al no querer vacunarse, para el joven de 22 años es simplemente precaución ya que no es que no crea en la vacunación sino en las reacciones que pueda tener su cuerpo, por lo que no quiere exponerse.

“No, no estoy totalmente vacunado, no estoy vacunado. Mi razón detrás de esto es que, por un lado, fue una decisión de último momento. No quería poner nada en mi cuerpo que no supiera cómo reaccionaría potencialmente”, señaló.

Michael Andrew sufrió Covid

Michael Andrew se contagió de Covid-19 en diciembre de 2020, pero no presentó síntomas graves.

“Me siento muy seguro y protegido sabiendo que estamos minimizando el riesgo tanto como sea posible, pero personalmente no me he puesto la vacuna todavía y no planeo hacerlo en el futuro. Así que veremos cómo avanzan las cosas”, apuntó.

También puedes ver: Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, del 23 de julio al 8 de agosto