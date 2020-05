Michael Jordan, ¿obligado a firmar con Nike?

EE.UU.— En una mirada al inicio de la carrera de Michael Jordan en la NBA, se le preguntó si existía una marca de zapatillas con la que él hubiera querido firmar. El respondió Adidas, pero éstos no lo tomaron en cuenta.

#TheLastDance Converse era la marca del momento, Michael Jordan quería Adidas pero David Falk lo convenció para usar Nike. La empresa quería vender 3 millones para el 4to año y vendió 126 millones en el 1ro.



Los Air Jordan pasaron a ser el artículo que todos querían 😱🔥🏀 pic.twitter.com/cgATqUI5UQ — Edward Fernando Salinas (@_EdwardSalinas) May 4, 2020

No quería ni ir a las instalaciones de la marca

Durante el episodio 5 de la serie "The Last Dance", Jordan reveló que no sólo no tenía la intención de firmar con Nike, sino que ni siquiera quería visitar el campus para un lanzamiento.

Su agente, David Falk, tuvo que llamar a sus padres para convencerlo de visitar la compañía de ropa.

"Ni siquiera pude hacer que se sube al avión”, declaró Falk.

Jordan añadió que accedió a ir cuando su madre lo convenció de hacer la visita a las instalaciones de la marca.

Cuando Nike le ofreció a Jordan 250 mil dólares para su primer contrato de aprobación, la historia cambió.

Un genio en la cancha y los negocios. 💵



Según Forbes, Michael Jordan es actualmente el millonario #1001 del mundo con una fortuna de 2 100 millones de dólares. Su alianza con Nike lo colocó como: ¡El deportista más rico de la historia! 🏀 pic.twitter.com/h7sFSghCSR — lajornada.cr (@lajornadacrc) April 29, 2020

Adidas pudo haber sido la opción

Si Jordan lo hubiera hecho a su manera y Adidas estuviera mejor preparado, el mundo de las marcas deportivas habría visto un cambio diferente.

"¿Tienes una compañía de zapatos con la que querías ir?", se le preguntó a Jordan.?"Era Adidas", respondió.

¡La decisión que cambió la historia!🏀



Michael Jordan reveló en #TheLastDance que quería firmar con Adidas y no Nike. Su agente explicó porque la marca alemana no lo hizo



“Dijeron que, aunque les encantaba Jordan, no podían trabajar en unas zapatillas para él en ese momento” pic.twitter.com/HJoJe5JsZp — La Barra (@labarra_mx) May 4, 2020

Converse tampoco jugó bien sus cartas, según Jordan. Larry Bird, Magic Johnson y Julius Erving firmaron acuerdos cuando Jordan estaba disponible. Y no estaban listos para convertirlo en la prioridad.

