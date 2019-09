Míchel olvida las polémicas

Carlos González cree funcionar “acompañado”

Miguel González “Míchel”, técnico de los Pumas de la UNAM, dijo que los debates en su equipo prefiere resolverlos al interior del vestuario, aunque dejó en claro que no por jugar con dos delanteros son más efectivos.

El delantero paraguayo Carlos González aseguró que se desempeña mejor cuando en el sistema de juego hay dos puntas, y que prefiere jugar así que hacerlo solo.

“Es cierto que hemos jugado con tres, dos o un delantero y va variando y las estadísticas también, cuando hemos jugado con dos en partidos tampoco es que hayamos sido muy efectivos, no creo que el gran problema o las grandes virtudes de este equipo estén en el sistema”, señaló el español.

“Los debates están abiertos, cuando ganas con los que no utilizas y cuando no ganas por el sistema de juego, pero siempre que las opiniones sean respetuosas, educadas y no descalificativas se respetarán”, señaló