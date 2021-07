Michell Muñoz cierra en Yucatán su preparación

El remero, en la pista previo a los Paralímpicos

¿Miedos por ser una persona con discapacidad?

Eso no ha pasado nunca por la mente de Michell Muñoz Malagón. Menos ahora que se encuentra muy cerca de realizar uno de sus sueños: competir en unos Juegos Paralímpicos.

“Nunca me he detenido a pensar qué sería de mí sin el deporte. Desde que tengo uso de razón, siempre fui deportista”, comenta el atleta, quien llegó a Mérida para centrarse en su meta inmediata: un campamento que será su preparación final antes de viajar a Tokio para representar a México en remo. Su trabajo será en la Pista Internacional de Remo y Canotaje de Progreso.

Michell llegó al IDEY andando en una patineta. Este aparato ha sido su fiel compañero desde hace muchos años. Nacido con malformación congénita, sin extremidades inferiores, aprendió a vivir con ello y desde siempre ha estado decidido a brindarse para ser mejor.

“Me desplazaba en casa con los brazos, nunca utilicé una silla de ruedas porque no me agradaba como sentirme encerrado, como en un espacio donde no pudiera desenvolverme como yo lo hacía. Era una herramienta que utilizaba para ir a la escuela y regresar. Posteriormente comencé a utilizar la patineta”, según detalla el atleta de 34 años de edad, quien se considera como un apasionado del deporte y jugaba fútbol, incluso a nivel de selecciones nacionales.

“Poco a poco empecé a jugar en otros deportes, en otras disciplinas; podía brincar, correr, saltar. Empecé a practicarlo sin el miedo a que la gente comentara la forma cómo lo hacía yo”.

Y al paso de los años, es seleccionado nacional de remo, disciplina en que su entrenadora Alejandra Menzi ha sido pieza clave para poder desarrollarse.

Michell Muñoz entrenará durante 21 días en la Pista de Progreso como parte de su preparación rumbo a los Paralimpicos y viajará a Tokio el 19 de agosto, de acuerdo con sus palabras, ayer en el Gimnasio Polifuncional.

Con la presencia de Carlos Sáenz Castillo, director del IDEY, y María Teresa Vázquez Baqueiro, directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Michell Muñoz expresó sentirse agradecido con esta oportunidad. “Vamos a entrenar en una sede que tendrá condiciones muy parecidas a las que afrontaremos al llegar a Tokio”.

Se trata del segundo seleccionado paralímpico mexicano que decide entrenar en Yucatán previo a los Juegos de Tokio, ya que anteriormente llegó a la entidad María de los Ángeles Ortiz, de lanzamiento de bala.— Gaspar Silveira Malaver