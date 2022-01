Miguel Canto y obsequios a un aficionado local

Recuerdos que valen oro

A Miguel Canto Solís se le recuerda por su personalidad de maestro sobre el ring. Y también por su don de gente cuando estaba debajo del cuadrilátero.

A raíz de un reportaje publicado en días pasados, recordando la fecha de la coronación de Canto Solís (8 de enero de 1975 en Sendai, Japón, ante Shoji Oguma), varios seguidores del laureado monarca mundial de los pesos moscas sacaron a relucir anécdotas con el exmonarca universal y miembro del Salón de la Fama del Boxeo Mundial en Canastota.

Uno fue Luis Molina Sierra, aficionado a los deportes, que escribió al Diario la siguiente anécdota:

“Miguel Canto Solís, además de ser el mejor boxeador de peso mosca de todos los tiempos, era una persona de lo más amable con la gente. Yo tuve la fortuna de verlo entrenar en su gimnasio, correr en las mañanas en el Salvador Alvarado, de visitarlo en su casa y tener la fortuna de que me hubiese hecho dos regalos: un calzón blanco de una de sus peleas, cuando era campeón nacional mosca, y cuando se iba a Seúl a enfrentar a Chan Hee Park, le pregunté: ¿qué haces con tus guantes después de tus peleas? Me contestó: en ocasiones me los piden y en otras se quedan. Le pregunté: ¿y los de esta pelea me los puedas obsequiar? Me dijo que con mucho gusto. Perdió la corona, pero grande fue mi sorpresa, que cuando regresó me llevó los guantes, los cuales conservo como un tesoro. Nunca me perdía una pelea de él”.

En oportunidades que tuvo de viajar, uno de los periplos del contador público Molina Sierra lo llevó a República Dominicana. De allá, comenta la siguiente historia: “Conocí en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, a don Juan Nova (D.E.P) un cronista que fue la voz de los Tigres de Licey, y me habló mucho sobre las peleas de Miguel Canto e Ignacio Espinal, para mí el rival más duro que tuvo Miguel en toda su carrera profesional”.

Desde su casa en la colonia México Norte, se tomó la foto del recuerdo con los recuerdos para el Diario.