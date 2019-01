Miguel Herrera espera a Nico Castillo como refuerzo 

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El técnico de América, Miguel Herrera, señaló que Nicolás Castillo es una de las cuatro opciones que tiene el equipo para reforzarse de cara al Clausura 2019.

El estratega de las Águilas indicó que tiene hasta el 31 de enero para que se defina al atacante que llegará al Nido de Coapa “y no me desespero, tengo un plantel basto y estoy tranquilo“, dijo. Agregó que de las posibilidades que tiene en puerta todos son del balompié europeo y no le inquieta que se integre ya avanzado el actual certamen.

🎙 @MiguelHerreraDT en Conferencia de Prensa:

“Veo al equipo muy bien, muy sólido. Nos sirvió mucho trabajar a doble sesión estos días. Estamos listos para ir a Guadalajara y enfrentar a Atlas. El equipo quiere hacer historia una vez más en este torneo y esperamos lograrlo.” pic.twitter.com/KNfsl1iVBI — Club América (@ClubAmerica) January 9, 2019

Sobre Diego Láinez, aceptó que existen ofertas por el futbolista “y me hago de la idea de que se puede ir pero ahorita cuento con él, no puedo pensar en otra cosa cuando no hay nada.”

También rechazó que Cecilio Domínguez tenga un pie fuera del Nido, a pesar de que existe interés de algunos clubes por adquirir sus derechos federativos.