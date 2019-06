Miguel Herrera: Giovani Dos Santos encajaría bien en América

México.— El técnico Miguel Herrera aseguró que el delantero Giovani Dos Santos podría encajar bien en América y en cualquier club de la Liga MX, pero descartó que llegaría a la fuerza al club.

“Giovani es una posibilidad como cualquier otro jugador que nombren, reitero, si hay jugadores que salen, otros podrán llegar, pero hasta que no me siente con Santiago Baños. Ayer me tomó por sorpresa la salida de Oribe Peralta y estuvimos platicando un rato”, señaló “El Piojo”.