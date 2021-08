Miguel Herrera niega conflicto con Gignac y clara su estado

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera aclara que André-Pierre Gignac no tiene una fractura, sino un problema del tendón y espera que esté listo para el juego contra León en la jornada 8.

"Lo de André se aceleró un poco. Afortunadamente no es la lesión que se manejaba. Es una molestia en el tendón, pero sí se llevará unos días más. Como máximo podría regresar hasta León, pero esperamos que evolucione. No hay fractura, es algo en los tendones, pero tiene la fuerza, camina, hasta maneja, pero cuando hace algún movimiento en específico, le duele y no puede estar al 100 y tampoco vamos a arriesgarlo".

"El Piojo" Herrera se encendió en rueda de prensa y quiso aclarar muchos puntos que se han rumorado desde su llegada a los regios, el primero y el que más llama la atención, su relación con Gignac.

"Desde que estaba en pláticas con la directiva decían que había tres jugadores que estaban al 100 por ciento con Ricardo (Ferretti), y amenazaban con irse con él, pero esos tres jugadores me han recibido de la mejor forma y hablo de Guido (Pizarro), Nahuel (Guzmán) y André… Hay buena química, intercambios y perspectivas".

🎙 Miguel Herrera D.T. Tigres UANL



Tigres Vs Querétaro



PREVIO Jornada 5 #GritaMéxicoA21 https://t.co/U3h0FxwsvO a través de @YouTube — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) August 16, 2021

Los rumores de malas relaciones con sus jugadores, "siempre salen cuando las cosas van bien. Pueden hablar con todos los que he dirigido, con ninguno he tenido problemas, con el único fue (Roberto) Trotta (en Atlante) y al final las cosas se aclararon… Si la gente se come ese pollito es su problema. Me he ido de grupos importantes sin problema alguno".

¿Tigres inicia con tropezones a falta de Gignac?

Herrera sostiene que no se puede estar pensando en su regreso: "No me puedo sentar y llorar por Gignac, eso no le puedo decir a la directiva. Me imaginaba un arranque difícil por el cambio de idea que quiero darle, pero no me imaginaba las lesiones o expulsiones".

"Luis se fue expulsado, y Guido si tiene fractura, Gignac regresando de los olímpicos y pateó un balón con la punta del pie y se lastimó… No te imaginas eso, pero hay que lidiar con ello".

#Tigres | Miguel Herrera: "Claro que me imaginaba un arranque difícil por el cambio de idea que quiero darle a los muchachos. No me imaginaba las expulsiones y lesiones".#GritaMexicoA21 | #LigaBBVAMX#MásAlláDe90Minutos pic.twitter.com/2B6bpKhnVQ — Tiempo Extra MX (@Tiempo_ExtraMex) August 16, 2021

Defendió a capa y espada a sus preparadores físicos, exculpándolos de las recientes lesiones.

"Si alguien se hubiera desgarrado sería diferente. Reitero, Gignac le pega con la punta y el tobillo se dobla y no está roto. Y Guido fue por un choque, chocó la rodilla con Quiñones. Fuimos a Toluca con la altura y dominamos el primer tiempo. Con Santos fuimos mejores con diez en el segundo; con Puebla también dimos pelea. Por ahí no es". Y le echó la culpa a los reporteros "que no trabajan para investigar. En América no tuve problemas físicos, sino lesiones de choques".