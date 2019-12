El yucateco ha sido clave en el accionar monarca

El delantero yucateco Miguel Sansores no ha sido precisamente el favorito de la afición de Monarcas y se lo han hecho sentir con abucheos durante más de un torneo, sin embargo, esta noche se convirtió en el héroe al anotar el gol que les dio la clasificación a Semifinales.

Sobre esto, Sansores Sánchez aceptó que busca cambiar ese rechazo por apoyo.

“Uno como delantero mexicano (sabe que) las oportunidades son muy pocas, a veces uno se frustra porque la gente se mete con nosotros en vez de apoyar, pero siempre es así, todos los mexicanos somos así, ahorita hay que disfrutar y cambiar de chip, con estas actuaciones la gente estará de nuestro lado”, dijo el yucateco.

Asimismo, puntualizó que son los goles lo que le dará a todo el equipo, no solo a él, el respaldo de su público.

“Yo siempre me he interesado en trabajar y trabajar y a la gente así la pasamos de nuestro lado, anotando y dando buenos resultados, no tengo más que decir de la gente de Morelia porque siempre nos han apoyado en las buenas y en las malas”, señaló Sansores.

Finalmente, en una entrevista que dio para la cadena TUDN de Televisa, expresó su sentir al romper los pronósticos y ubicarse entre los mejores cuatro equipos del Apertura 2019.

“Disfrutándolo al máximo con mi familia, con mis compañeros que siempre han estado en las buenas y en las malas y ahora más que nunca necesitamos el apoyo de toda la gente”, finalizó.

Sin callar bocas

Pablo Guede, entrenador de los purépechas, dijo que no juegan para callar bocas.

“No jugamos ni competimos para callar bocas, tratamos de hacerlo lo mejor posible para ver hasta donde podemos llegar”, aseguró el argentino.

Guede tenía la fórmula del triunfo, a pesar de que el León llegaba de favorito.

“No había que perder el equilibrio, este partido era de no perder el equilibrio, esa fue una de las claves, que el equipo no se desordenó en ningún momento”, aseveró.

