Mike Tyson le da una golpiza a Eminem (vídeo)

México (Notimex).- El rapero Eminem estrenó el sencillo "Godzilla" con un vídeo en el que el excampeón de peso completo, Mike Tyson, lo golpea.

Dirigido por Cole Bennet, el video hace referencias a trabajos pasados de Eminem -como el The Real Slim Shady- y aparecen viejos personajes como el “Dr. Dre“, quien atiende al también productor en el hospital, luego del gancho izquierdo que recibió por parte del cameo hecho por Mike Tyson.

A Eminem se lo ve paseando por un supermercado, ebrio y escoltado por dos godzillas, mostrando un humor negro y la personalidad que lo llevó a protagonizar el filme 8 Mile.

Esta canción es una colaboración con el músico Juice WRLD -fallecido en diciembre pasado, por una sobredosis-, quien participó en el tema con unos versos, por lo que se le homenajeó con la inclusión de una de sus frases al final de la producción.

“Espero que todos tengan un buen día, espero que todos logren algo significativo e incluso, si no lograste algo significativo, no te desanimes.”

La canción forma parte del último disco de Eminem, lanzado en enero de este año, que lleva por título Music To Be Murdered By.

Cuenta con colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, Q-Tip, Skylar Grey, Black Thought, Royce Da 5’9“, Anderson Paak, Young M.A. y Don Toliver.

