Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, positivo a Covid-19

El coronavirus vuelve a toca al fútbol mexicano, esta vez con el caso positivo de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, quien confirmó que se realizó una prueba PCR que arrojó el resultado.

El dirigente señaló que de momento no presenta síntomas de la enfermedad.

"Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo", señaló.