Milán, el posible destino de “Ibra”

Zlatan dijo que su carrera seguirá en la liga italiana

El sueco Zlatan Ibrahimovic, quien se encuentra libre tras expirar su contrato con el Los Ángeles Galaxy de la MLS estadounidense, anunció ayer que regresará a competir en Italia a partir de enero, aunque todavía no ha decidido en qué club.

“Iré a un equipo que debe volver a ganar, que debe renovar su historia y que está buscando un desafío contra todos. Solo de esta manera podré tener los estímulos necesarios para sorprenderos de nuevo”, afirmó Ibrahimovic, en una entrevista al diario italiano “GQ”.

“Como futbolista no se trata únicamente de elegir a un equipo. Hay muchos factores, incluso por los intereses de mi familia. Nos vemos pronto en Italia”, agregó.

Se especula que ese equipo que “debe volver a ganar” sería el Milán.

El sueco, de 38 años, ya triunfó en Italia con Juventus (2004-2006), Ínter de Milán (2006-2009) y Milán (2010-2012), equipo al que guió al último título de su historia y que se perfila como uno de los principales favoritos para volver a hacerse con los servicios del delantero.

“Ibra” repasó además los últimos dos años vividos en Los Ángeles, en los que anotó 53 goles en 58 partidos, aunque sin lograr coronarse como campeón de la MLS.

“Estoy muy contento por esta experiencia, incluso porque después de mi lesión muchos decían que no volvería a jugar. En cambio, he demostrado que todavía puedo marcar la diferencia”, afirmó. “Después de dos años he dicho basta. En Estados Unidos a nivel técnico y táctico deben crecer. Corren mucho y físicamente son muy fuertes, pero no están acostumbrados a jugar con los pies, porque en todos sus deportes tradicionales usan las manos”, prosiguió.— EFE

Síguenos en Google Noticias