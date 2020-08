Milwaukee boicotea playoffs de la NBA en protesta por racismo

FLORIDA.— Los Bucks de Milwaukee habría boicoteado a la NBA y se han negado a jugar el quinto partido de la serie frente al Magic de Orlando, en manera de protesta por el racismo en Estados Unidos.

La quinteta no salió a calentar sobre la duela de la burbuja donde se realizaría el partido, agendado a las 15:00 horas del tiempo del centro de México.

Incluso, los jugadores del Magic tuvieron que regresarse a los vestidores, porque los Bucks no salieron.

La protesta es sobre el video difundido de Jacob Blake, quien recibió balazos en la espalda por parte de miembros de la policía de Wisconsin, estado donde juegan los Bucks.

El ciudadano afroamericano está paralizado y "se necesitaría un milagro" para que pueda volver a caminar, dijo el abogado de su familia.

Desde hace meses, las estrellas de la NBA son los que más han alzado la voz frente a los conflictos de racismo que se viven en Estados Unidos.

The Bucks still haven't come out to the court for Game 5 and the Magic have left the court. pic.twitter.com/tA6pSaXGsM