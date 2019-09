Modelo que denunció a Neymar de violación es acusada de extorsión

RÍO DE JANEIRO.— La unidad de la policía de Río de Janeiro sobre delitos informáticos recibió el testimonio de la modelo brasileña Najila Trindade como parte de una investigación sobre la denuncia que había hecho contra Neymar por haber violado su privacidad.

Específicamente, los investigadores indagan si Neymar publicó imágenes y mensajes de la modelo brasileña sin su autorización y “por venganza”.

De haberlo hecho, podría constituir una violación de la privacidad de la mujer y obtener un severo castigo por ello.



Trindade es acusada de fraude y extorsión

Una investigación por separado, sobre las acusaciones de violación presentadas por la mujer contra el futbolista, fue desechada por un juez a comienzos de este mes, al considerar que no había evidencias suficientes que incriminaran a Neymar.

Esta semana, la policía de Sao Paulo acusó a Trindade de fraude procesal, falsa denuncia y extorsión.

Al salir de las oficinas policiales, el abogado de Trindade, Cosme Araujo, dijo que busca presentar los cargos en París. De acuerdo con la modelo, Neymar la violó en mayo, dentro de la habitación de un hotel en la capital francesa.

Neymar negó la acusación y dijo que tuvieron relaciones consensuales.

The Associated Press no identifica las víctimas de una presunta agresión sexual a menos que la divulguen públicamente, lo cual Trindade hizo en varias entrevistas.