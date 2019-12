Mohamed prepara el juego “para ganar”

Se enfrentarán al Liverpool mañana en el “Mundialito”

Para Antonio Mohamed, director técnico del Monterrey, enfrentarse al Liverpool —en las semifinales del Mundial de Clubes— representa un juego “para irlo a ganar”; si no, “no estaría aquí”.

En entrevista con “Multimedios Deportes”, “El Turco” desmenuzó lo que tiene que hacer su equipo para tener chance de vencer al campeón de Europa.

“Si tenemos esta oportunidad de planear el partido y lo planificas para defenderlo y no para ganarlo, yo no tendría que estar acá. Me voy a preparar para ganar, a ganar agresivo”, sentencia el carismático estratega en la entrevista.

Mohamed también mandó un claro mensaje: “La idea es tener jugadores ofensivos, con dos delanteros, además de solidez defensiva y esa dosis de fortuna que estamos teniendo”.

Aseguró también el estratega argentino que sus jugadores “están por las nubes” en cuestión anímica, después de ganar en su debut y estar en la final del Torneo Apertura 2019.

“Partido perfecto”

“Con la mirada me dicen que les podemos ganar y yo simplemente los tengo que acompañar. No es un juego de Liga MX, tenemos que hacer un partido perfecto”, comentó Mohamed.

Para el que ya tiene todo planeado: “El portero tiene que sacar tres que vayan al palo. Cuando nos desborden, tiene que haber apoyo y de las cuatro o tres que tengamos, meter una o dos. En los duelos personales, esperemos perder tres de 10; si no, va a estar muy complicado”.

El Flamengo, a escena

El técnico portugués del Flamengo, Jorge Jesús, comentó que en Brasil ya se piensa en la final ante Liverpool —que juega mañana ante Rayados—, en lugar de centrarse en el juego de semifinales contra el equipo saudí Al Hilal, por lo que pidió darle prioridad al juego de hoy en tierras cataríes.

El director técnico reconoció que tanto los aficionados como la prensa en el país sudamericano están ilusionados por un duelo ante el ganador de la “Champions”, sin embargo, le recalcó a sus jugadores que la semifinal no la pueden disputar con exceso de confianza.

“No me interesa hablar del Liverpool, vamos a jugar con el Al Hilal, no con el Liverpool”, subrayó.

El técnico luso dirigió al equipo árabe en 2018 y conoce a la gran mayoría de los jugadores, pero, aun así, aseveró que no cambiará el estilo de juego.— EFE

