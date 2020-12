Molina no ve necesario tener refuerzos

El mediocampista cree que tienen un buen plantel

Las Chivas no tienen decidido por completo no hacer alguna contratación, pero —en caso de que no llegue alguien— el capitán Jesús Molina ve a un equipo competitivo y con la obligación de mejorar en todos los aspectos, porque considera que varios de sus compañeros no estuvieron en su mejor nivel en el Guardianes 2020.

El contención también sabe que en el Guadalajara están en un proceso de transición, en el que se busca darle más oportunidad a elementos de las fuerzas básicas, así que — en caso de que no se llegue a dar alguna contratación — no lo ve mal.

“Traer más gente, lógicamente es taparle oportunidades a los chicos, pero me estoy metiendo en un tema que quizá a mí no me corresponda”, comparte. “Vienen varios jugadores jóvenes pisando fuerte, quienes serán la base de Chivas. Y no digo que del futuro, porque son el presente, y es el caso de Fernando Beltrán, Eduardo Torres, Óscar Macías, Chevy Martínez, Luis Olivas y Adrián Villalobos; es decir, una camada interesante”.

No sólo ellos tienen posibilidad de estar jugando con el primer equipo.

“Vienen otros también en el Tapatío y en la Sub-20, quienes quieren un espacio y, ahora mismo, están en el tiempo adecuado de posicionarse en el primer equipo, pelear por un lugar con trabajo”, finaliza.