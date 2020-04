Momento irrepetible

Arturo Millet nos habla del equipo que estuvo cerca

A mediados de 2009, Yucatán estuvo a nada de ver concretado uno de los grandes anhelos en el deporte profesional: alcanzar la Primera División mexicana.

Pero el sueño se diluyó. Diego Olsina la tuvo en sus botines para que Mérida FC mate a los Gallos Blancos sin necesidad de llegar a los penales. Y Querétaro acertó sus cinco disparos para ganar la tanda y recuperar su lugar en la máxima categoría imponiéndose en la batalla grande de la entonces Primera A.

Los Venados de Mérida FC, armados para ser de Primera por Arturo Millet Reyes y familia, se quedaron en la orilla. Nunca como esa vez, en mayo de 2009, el balompié local había estado tan cerca. Tan cerca y tan lejos.

No se pudo, ni se podrá, ascender. Al menos por seis años, pues el ascenso desapareció tras una votación federativa.

En estos días, a raíz del anuncio de la desaparición del ascenso en el fútbol mexicano, hemos estado buscando opiniones de personas vinculadas al balompié profesional yucateco. Gente que invirtió su patrimonio, que apostó en grande por esos sueños que envuelven a todos los yucatecos.

Basta hacer un repaso a lo vivido en esa semana en que el Mérida FC estuvo en la final por el ascenso. Todo se volcó sobre Yucatán.

La televisión, las grandes empresas, se apostaron con todo. Bien dicen que el fútbol es lo que más vende y las grandes marcas llegaron a Yucatán. El Diario registró en sus ediciones de Deportes récords en su paginación, con planas enteras a colores pagadas.

Era el momento. Pero no se pudo. Y, como llegaron, las grandes marcas se fueron. Nunca olvidaré una frase del difunto licenciado Jorge Muñoz Menéndez, entonces subdirector editorial: “Chavalito... Es hoy el día. Y si lo logramos, van a cambiar muchas cosas para el deporte y el Estado. Pero tiene que ser hoy”.

Ahora, se ha perdido una batalla más porque ya no hay ascenso a la vista.

Esta es una de varias entregas con los personajes de pantalón largo que se arriesgaron para buscar el anhelado sueño.

Para ponernos en contexto, los Venados de Mérida se coronaron en el Clausura 2009 venciendo en la final a Tijuana. Y, dirigidos por David Patiño, se enfrentaron en la final a los Gallos Blancos de Querétaro, que ganaron la ida 2-1, pero los ciervos ganaron 1-0 en el tiempo regular en la vuelta con gol de Pedro Beltrán, desatando la locura en el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”, lleno con más de 20 mil espectadores. El 30 de mayo de 2009 se esfumó todo.

Arturo Millet Reyes lo recuerda todo. Sus logros fueron grandes, titánicos. Ganaron el segundo título de la categoría, tras el logrado en 1998-99 por los Venados que encabezaba Efraín Lugo Ricalde, fallecido.

En el caso suyo, como propietario de un equipo que peleó incluso la gran final buscando el boleto: ¿qué opinión le merece esta decisión de los altos mandos del fútbol mexicano?

De primera no parece una decisión adecuada porque, de tajo, te quitan la posibilidad de ascender, y el espíritu de la competencia está ahí; pero, por otro lado, la liga vino a mucho menos, comenzando por el nivel. Se fue matando la liga poco a poco. Si hubiera habido otro torneo lo más seguro se que se jugara con 10 equipos.

Como una persona, o toda una familia, que invirtió patrimonio y esfuerzo, ¿qué puede representar este anuncio?

En los momentos que estuvimos en la liga siempre tratamos de hacer las cosas de la mejor manera en todos los aspectos, pero sobre todo trayendo jugadores de muy buen nivel con el afán de ascender.

Pasamos muchas dificultades y yo en lo personal invertí y perdí buena parte de mi patrimonio, pero no me arrepiento. Estuvimos muy cerca de lograr lo que hoy no se va a poder lograr, por cuando menos seis años, que es el ascenso.

Por otro lado, veo que hace muchos años que a Venados no se le invierte, principalmente en jugadores de calidad.

Como un hombre de fútbol, ¿marca un retroceso? ¿es un punto favorable la nueva Liga de Desarrollo?

Sí, aunque el retroceso lo tuvo la propia liga de ascenso desde hace unos años, para llegar a lo que era hoy, una liga mediocre.

Con respecto a la nueva liga de desarrollo, pues se podría comentar más ampliamente cuando ya se conozca el reglamento, pero veo que cada equipo va a poder tener ocho jugadores libres de edad. ¿Entonces? Sería muy parecido, pero sin derecho a ascender.

¿La afición yucateca merece más? ¿socios? ¿espectáculo? ¿estadio?

La afición yucateca lo merece todo. Han sabido aguantar y cada vez ven más lejos la posibilidad de llegar a Primera División.

Para poder llegar a Primera hay que hacer muchas alianzas e invertirle más dinero para dar un buen espectáculo. Respecto del estadio, claro que se necesita otro, pero no es fácil lograrlo. En su momento tuvimos un proyecto, lo presentamos, pero financieramente nunca lo pudimos concretar, y veo que ahora les está pasando lo mismo.

¿Obtener una ficha o una plaza de Primera División puede ser alternativa para una ciudad como Mérida?

¡Claro! Mérida es una plaza lista para Primera División. Es, sin menospreciar a ninguna, mejor ciudad que muchas que las que tienen o tuvieron equipos de Primera. Como ciudad tenemos todo, menos el estadio.

También te digo que es una plaza de primera por lo que vivimos en el año 2009 con el campeonato y la disputa por el ascenso. Fueron 15 días que la ciudad quedó paralizada, solo se hablaba de los Venados.

Y no se equivoca Arturo Millet. La ciudad, el Estado, eran una locura con los Venados. Desde la Redacción del Diario, no queríamos ni ver el la segunda opción de las páginas de publicidad preparadas para ese día. Si los astados ganaban, la felicitación al nuevo inquilino de Primera División. Pero si no lo lograban, el “Gracias por su entrega” que fue el que se publicó.— GASPAR IGNACIO SILVEIRA MALAVER