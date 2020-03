CIUDAD DE MÉXICO.- Monterrey perdió 0-2 con Toluca y se convirtió en el tercer campeón vigente que no gana ninguno de sus primeros ocho partidos en un torneo de Liga MX (3E 5D); los anteriores fueron América en 1985 (8E) y Marte en 1954 (3E 5D).

Cruz Azul venció 4-2 a Morelia y logró su cuarta victoria consecutiva en el Clausura 2020, su mayor racha en Liga MX desde noviembre de 2018 (4V). Con la victoria 3-0 ante América, Necaxa logró su mayor triunfo como visitante ante las Águilas en Liga MX desde 1991.

Puebla venció 1-0 a Tijuana y cortó una racha de seis partidos sin triunfos contra los Xolos en Liga MX (2E 4D); no le ganaba como visitante desde el Apertura 2014 (1-0). Con la victoria 3-0 ante Atlético San Luis, Juárez logró su mayor victoria como visitante en Liga MX (13 PJ). Con la victoria 2-0 frente a León, Guadalajara ganó y mantuvo su valla invicta por segunda vez consecutiva, algo que no lograba en Liga MX desde enero de 2019 (3V).

América no acertó ningún remate a portería en la derrota 0-3 ante Necaxa; algo que no le sucedía en Liga MX desde noviembre de 2017 vs. Tigres (0-1). André-Pierre Gignac anotó los tres goles en el 3-0 de Tigres ante Pumas y fue el goleador de la Jornada 8 del Clausura 2020; es su séptimo partido con tres o más goles en Liga MX, cuatro más que cualquier otro jugador desde el Apertura 2015, torneo en el que debutó en la competencia.

Con su doblete ante Morelia, Jonathan Rodríguez llegó a siete goles en ocho partidos con Cruz Azul en el Clausura 2020; convirtió en seis juegos en el torneo, ningún jugador lo hizo en más cantidad. Luis Chávez, de Pachuca, fue el jugador de la jornada 8 que participó en más remates; lo hizo en 10, con cuatro tiros intentados y seis chances creadas en el empate 1-1 contra Querétaro.

