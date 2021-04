Morante alebresta el sentido taurino

En duda si torea el domingo en la Real Maestranza

Genio y figura siempre, Morante de la Puebla alborotó ayer el pandero.

El torero de la Puebla del Río analizó la actualidad del mundo del toro en los micrófonos de esRadio, en una entrevista con Federico Jiménez Losantos.

Sobre Sevilla, Morante se reafirmó en la idea de que es inviable dar festejos con la norma del metro y medio, subrayando más tarde: “Se asustan, como en Madrid”, en referencia a la no interpretación de la Junta de Andalucía sobre la ley, tal y como se ha hecho en otras regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha. “En Castilla-La Mancha permiten que se celebren las corridas con el 75 por ciento del aforo y en Extremadura dejan hasta un 50. La norma nacional dice que hay que guardar un metro y medio, siempre que sea posible. Esa norma deja un vacío interpretable que no quiere interpretar la Junta de Andalucía. Esa desidia me indigna”.

La realidad para Morante es que “la Junta de Andalucía está poniendo muchos problemas y a día de hoy no sé si voy a poder torear este domingo en la Maestranza”. Precisamente en la Maestranza está anunciado Morante de la Puebla con una corrida de Miura. El torero explicó cómo se fraguó la idea: “Es mucho el respeto y el miedo que siento ante lo desconocido. No me gustan las cosas fáciles ni soy un chiquillo que tenga algunos años más para que mi carrera esté completa. Así que quería que fuese este año, que es el más difícil. Se lo ofrecí al empresario. No se lo dije ni a mi apoderado, quise decírselo directamente al empresario. Fui a Ramón Valencia y le encantó la idea. Además, sin hablar de dinero porque la actualidad es difícil. Me han ofrecido la corrida de Miura en otras ocasiones con un dinero fuerte, pero no me ha apetecido”.

“Este año era el ideal, quería que la gente volviera a hablar de toros, es importante los gestos, los detalles, todo ese entramado para mí es importante”.

Sobre la gesta con los miuras, el sevillano apostilló con gracia. “El paseíllo lo aseguro, lo demás…”.

Otra de las cuestiones planteadas fue el festival que se está organizando en Las Ventas para el próximo 2 de mayo que supondría la reapertura de la monumental madrileña tras estar cerrada durante toda la pandemia. “Lleva cerrada la plaza toda la pandemia, pero ahora la quieren abrir para un festival que no garantiza la continuidad de la temporada. Es un acto más electoral. Dar un festival solo y ya veremos en otoño… creo que no tiene un asesoramiento adecuado”.

Morante de la Puebla también cargó contra las escuelas taurinas.

“Estoy muy en contra, los toreros nacen de la calle, del banderillero del pueblo, como siempre ha sido. El banderillero era el que te ayudaba, la escuela es como quitarse un peso de encima para las familias”.

Morante también tuvo tiempo para reflexionar sobre su trayectoria y su profesión. “Ser torero es una vida muy intensa en la que continuamente estás dialogando con la muerte. Hay que salvar el pellejo todas las tardes”, señaló el sevillano. Para Morante, “no se puede torear con una idea preconcebida. Desgraciadamente es lo que se suele ver y hay que tener mucha voluntad y mucho valor. Lo que hace José Tomás no es torear. Hace falta estar dispuesto a que te cornee y al público le conmueve ese morbo de si le va a cornear o no”.