Morante de la Puebla, un gitano de los ruedos

Punto de Vista... toros

Rafael J. Ramos Vázquez (*)

La fiesta brava ha sido prolífera en figuras, cada una con características diferentes, que hacen de esa profesión una verdadera fuente de talentos. No tiene comparación con ninguna otra actividad humana.

Figuras que plasman con su capote o muleta verdaderas obras de arte para deleite de los aficionados.

El río Guadalquivir ha sido inspiración de coplistas para escribir bellos poemas. En sus orillas se encuentra la ciudad de Puebla del Río, donde nace la figura a la que nos referiremos hoy. Su nombre completo es José Antonio Morante Camacho, para el mundo taurino Morante de la Puebla.

Morante es un gitano del toreo, un matador que rompe esquemas, un torero controvertido, que es objeto de discusión y da lugar a opiniones contrapuestas. Es emblemático el nombre del toro con el cual toma la alternativa, “Guerrero”.

Desde ese momento su sino queda marcado, será un torero belicoso, con cualidades diferentes. Como persona es inestable, ha confesado tener problemas psíquicos y se ha sometido a tratamientos, se ha retirado varias veces, argumentando que ya no tiene motivación y regresa.

Es aficionado a los puros y porta unas grandes patillas. Es un intelectual y se codea con figuras de la literatura universal como Vargas Llosa y otros. Es sumamente religioso, su forma de vestir es elegante y muchas veces estrafalaria.

Pocos como Morante

Ahora bien, como torero, nos preguntamos ¿quién es Morante?

Es un torero con pinta de gitano, temperamental, engreído y vanidoso, con un arte excelso y un capote mágico, embelesador, pero necesita un toro de embestidas claras y recorrido largo, donde se pueda apreciar su arte fino. Es un maestro con personalidad única, adorado por muchos y repudiado por otros, con una relación amor-odio con sus seguidores. Es un torero arrogante que ha hecho un mito con su forma de ser y comportarse dentro y fuera del ruedo.

Belmonte dijo: se torea como se es. Y es la mejor definición de Morante. José Antonio Mirante es un poeta del arte de Cúchares, es creativo y torea por inspiración. Ha dicho: “El toreo es una droga, una pasión, una locura, donde tu miedo y tu valor, están en constante lucha”.

Morante es un torero valiente, que no le tiene temor a la muerte en el ruedo. Ha sentenciado: el arte no tiene miedo. Sin duda, Morante de la Puebla es un artista y el toreo no tiene explicación: simplemente es arte y valor.— Mérida, Yucatán, marzo de 2020.

Abogado y empresario WhatsApp 9999-00-00-44

Síguenos en Google Noticias