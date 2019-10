Motociclistas sufren un accidente en el Gran Premio de Australia

CIUDAD DE MÉXICO.- Danilo Petrucci y Fabio Quartararo protagonizaron una colisión en el Gran Premio de Australia de motociclismo.

Apenas en la primera curva de la competencia, Petrucci salió disparado de su vehículo e impactó a Quartararo quien venía a un lado.

El italiano Petrucci acusó al español Marc Márquez de haber sido el causante del accidente.

“Marc me sacó a la trayectoria sucia, mientras Quartararo perdió la parte trasera a mí también me pasó lo mismo. Fui lanzado al aire sin que los frenos me ayudaran. Usé goma dura. Como mencioné, Fabio también perdió el control de la moto como yo, pero no con la misma violencia“.

El accidente pudo haber sido peor. “Me duele la pelvis en el lado izquierdo, especialmente, espero que los ligamentos del tobillo no hayan sido dañados. Si se hinchara, evaluaremos más pruebas. El hecho es que sigo quejándome de dolor después de la carrera”.