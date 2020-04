Mourinho de D.T. a voluntario

Londres.- El portugués José Mourinho, director técnico del Tottenham, reveló este jueves estar trabajando en el huerto del conjunto londinense, en el que se cultivarán frutas y verduras que irán destinadas a las personas más afectada por la pandemia de COVID-19.

"Aquí cultivamos frutas y verduras frescas para el restaurante del primer equipo, pero ahora la comida va al centro de distribución instalado en nuestro estadio para que llegue a los miembros de la comunidad que más los requieran", explicó el estratega en un video.

Semanas atrás, la entidad "spur" convirtió su nuevo estadio en un hospital para ponerlo a disposición del Servicio Nacional de Salud (NHS) durante la crisis por el coronavirus, por la saturación de hospitales que ha representado este padecimiento en territorio inglés.

No es la primera ocasión que "The Special One" se solidariza con la comunidad durante la pandemia, pues ya en otra oportunidad había sido captado empaquetando y repartiendo grandes cantidades de comida a gente de la tercera edad que se encuentra aislada en sus hogares en Londres.

